Администрирование страховых взносов. Чем занимается налоговая?

В Государственной налоговой службе рассказали, как распределились функции фискалов и Соцфонда с 15 января 2019 года.

Решением правительства Кыргызстана с середины января функции по администрированию страховых взносов перешли от Соцфонда Налоговой службе. Теперь ГНС занимается сбором и учетом страховых взносов, контролирует их исчисление и уплату. Кроме того, она имеет право привлекать к ответственности за нарушение законодательства страны в сфере государственного социального страхования.

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За Социальным фондом остались функции по ведению учетной регистрации юридических и физических лиц, работающих в республике, назначению пенсий, пособий, компенсаций и организации их выплаты, ведению персонифицированного (индивидуального) учета застрахованных лиц.

Соцфонд занимается и взысканием с работодателей и граждан, виновных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю потери кормильца.

«Государственная налоговая служба призывает граждан по всем вопросам, относящимся к компетенции ГНС, обращаться в службу, а по вопросам, относящимся к компетенции Социального фонда, — в органы Соцфонда. Подробную информацию можно получить по номерам 194 (ГНС) и 1202 (Соцфонд)», — подчеркнули в ведомстве.