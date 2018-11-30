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Экономика

В ЕАЭС планируют создать единую электронную торговую площадку

По инициативе Кыргызстана Евразийская экономическая комиссия прорабатывает возможность создания в ЕАЭС единой электронной торговой площадки. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

«У нас есть инициатива компании из Кыргызстана по формированию единой торговой площадки, и мы прорабатываем ее. Сейчас на рынке разные проекты, например, платформы «Яндекса» и Сбербанка. Если будет согласие всех стран, мы за формирование Евразийской торговой платформы», — цитирует слова Тиграна Саркисяна пресс-служба ЕЭК.

Комиссия считает одним из важнейших приоритетов деятельности союза цифровую повестку. Она должна быть синхронизирована во всех странах Евразийского экономического союза. Иначе может вызвать дополнительные барьеры.

«В комиссии начал работать цифровой офис, в который страны и представители бизнеса передают различные инициативы. Среди них — формирование общей для всех пяти стран ЕАЭС системы цифровой прослеживаемости товаров, цифровых транспортных коридоров. Странам союза нужны проекты, которые смогли бы вывести экономики на качественный уровень», — заключил председатель ЕЭК.
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