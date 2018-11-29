Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на 2019 год

Депутаты Жогорку Кенеша приняли во втором и третьем чтениях бюджет Кыргызстана на 2019 год и прогноз на 2020-2021 годы.

По итогам рассмотрения в комитетах парламента в проект бюджета внесли изменения как по доходам, так и расходам. В итоге доходы республиканского бюджета в 2019 году по прогнозам составят 151 миллиард 762,4 миллиона сомов (25 процентов ВВП). Расходы — 161 миллиард 913,1 миллиона сомов (26,7 процента ВВП).

Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2019 год утвержден в 10 миллиардов 150,7 миллиона сомов (1,7 процента ВВП).

В окончательном третьем чтении за законопроект проголосовали 111 депутатов, против выступил только один.

Кроме того, парламентарии поддержали отчет об исполнении бюджета за 2017 год и поправки в бюджет 2018 года.