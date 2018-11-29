23:21
USD 69.85
EUR 78.82
RUB 1.04
Экономика

Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на 2019 год

Депутаты Жогорку Кенеша приняли во втором и третьем чтениях бюджет Кыргызстана на 2019 год и прогноз на 2020-2021 годы.

По итогам рассмотрения в комитетах парламента в проект бюджета внесли изменения как по доходам, так и расходам. В итоге доходы республиканского бюджета в 2019 году по прогнозам составят 151 миллиард 762,4 миллиона сомов (25 процентов ВВП). Расходы — 161 миллиард 913,1 миллиона сомов (26,7 процента ВВП).

Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2019 год утвержден в 10 миллиардов 150,7 миллиона сомов (1,7 процента ВВП).

В окончательном третьем чтении за законопроект проголосовали 111 депутатов, против выступил только один. 

Кроме того, парламентарии поддержали отчет об исполнении бюджета за 2017 год и поправки в бюджет 2018 года.
Ссылка:
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
За годы независимости Кыргызстан получил $2,6 миллиарда на поддержку бюджета
Эффективный бюджет: миф или реальность?
Бюджет Кыргызстана. Как зарабатывали и тратили деньги за 9 месяцев 2018 года
Исполнение бюджета-2017. Как планы с реальностью разошлись
Бюджет Кыргызстана-2019. Все, что нужно знать о государственной казне
С начала года расходы бюджета Кыргызстана составили 78,2 миллиарда сомов
С начала года на социальную сферу Кыргызстана потратили 40,2 миллиарда сомов
По итогам полугодия дефицит бюджета составил 1,8 миллиарда сомов
За полгода на социальную сферу потрачено почти 35 миллиардов сомов
За полгода от ценных бумаг в бюджет поступило более 12 миллиардов сомов
Популярные новости
Эксплуатацию рудника &laquo;Кумтор&raquo; могут продлить Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 ноября. Сколько семья тратит на еду
Мнение Moody&rsquo;s не&nbsp;изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на&nbsp;уровне&nbsp;B2 Мнение Moody’s не изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на уровне B2
В&nbsp;Кыргызстане повышают ставки налога на&nbsp;вывоз золотосодержащей руды В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
Бизнес
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»