До конца года учетная ставка Нацбанка Кыргызстана не изменится

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку на уровне 4,75 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечено, что инфляционный фон в Кыргызстане стабилен и III квартал подряд демонстрирует низкий рост общего уровня цен. Экономическая активность в стране поддерживается положительным вкладом всех секторов экономики, за исключением промышленности и сферы информации и связи.

Главными факторами роста внутреннего спроса остаются увеличение размера реальной заработной платы и положительная динамика притока денежных переводов в страну.

«По оценкам Национального банка, в среднесрочном периоде предполагается, что внешнеэкономические условия будут наиболее значимым фактором развития экономики Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Денежно-кредитные условия в Кыргызстане носят стимулирующий характер. В основном процентные ставки денежного рынка — в пределах коридора, установленного Национальным банком. Наблюдается активизация межбанковского кредитного рынка, сопровождающаяся увеличением его участников.

«Поддержание мягких денежно-кредитных условий обуславливает расширение кредитного портфеля и увеличение депозитной базы коммерческих банков. Банковская система в настоящее время работает в условиях избыточной ликвидности, в связи с этим Национальный банк продолжает операции по ее стерилизации. В целом внутренний валютный рынок стабилен и не вызывает проинфляционных рисков», — отметили в Нацбанке.

Принимая во внимание все факторы, НБ КР решил сохранить учетную ставку на уровне 4,75 процента.

Однако, если опасения по поводу наращивания санкционного давления на экономику России оправдаются и приведут к изменению ситуации в регионе, Национальный банк не исключает возможности внесения корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.

Следующее заседание правления Национального банка по учетной ставке состоится 24 декабря 2018 года.