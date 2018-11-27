11:41
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Экономика

До конца года учетная ставка Нацбанка Кыргызстана не изменится

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку на уровне 4,75 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечено, что инфляционный фон в Кыргызстане стабилен и III квартал подряд демонстрирует низкий рост общего уровня цен. Экономическая активность в стране поддерживается положительным вкладом всех секторов экономики, за исключением промышленности и сферы информации и связи.

Главными факторами роста внутреннего спроса остаются увеличение размера реальной заработной платы и положительная динамика притока денежных переводов в страну.

«По оценкам Национального банка, в среднесрочном периоде предполагается, что внешнеэкономические условия будут наиболее значимым фактором развития экономики Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Денежно-кредитные условия в Кыргызстане носят стимулирующий характер. В основном процентные ставки денежного рынка — в пределах коридора, установленного Национальным банком. Наблюдается активизация межбанковского кредитного рынка, сопровождающаяся увеличением его участников.

«Поддержание мягких денежно-кредитных условий обуславливает расширение кредитного портфеля и увеличение депозитной базы коммерческих банков. Банковская система в настоящее время работает в условиях избыточной ликвидности, в связи с этим Национальный банк продолжает операции по ее стерилизации. В целом внутренний валютный рынок стабилен и не вызывает проинфляционных рисков», — отметили в Нацбанке.

Принимая во внимание все факторы, НБ КР решил сохранить учетную ставку на уровне 4,75 процента.

Однако, если опасения по поводу наращивания санкционного давления на экономику России оправдаются и приведут к изменению ситуации в регионе, Национальный банк не исключает возможности внесения корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.

Следующее заседание правления Национального банка по учетной ставке состоится 24 декабря 2018 года.
Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк оставил учетную ставку без изменений — 4,75 процента
Национальный банк сохранил размер учетной ставки в 4,75 процента
Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки в 4,75 процента
Впервые за полтора года Нацбанк Кыргызстана снизил размер учетной ставки
Учетная ставка Национального банка остается неизменной
Национальный банк оставил учетную ставку без изменений — пять процентов
Учетная ставка Нацбанка Кыргызстана не изменится до февраля 2018 года
Учетная ставка Нацбанка неизменна из-за низкого уровня инфляции
Учетная ставка Нацбанка Кыргызстана до конца года не изменится
Все стабильно. Учетная ставка Нацбанка остается неизменной — 5 процентов
Популярные новости
Эксплуатацию рудника &laquo;Кумтор&raquo; могут продлить Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 ноября. Сколько семья тратит на еду
В&nbsp;Кыргызстане повышают ставки налога на&nbsp;вывоз золотосодержащей руды В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана
Бизнес
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов