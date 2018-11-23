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Экономика

Таджикистан в течение года после вступления в ЕАЭС сможет получить выгоды

«Главный канал получения Таджикистаном преимуществ от вступления в союз, который сработает быстро, буквально в течение года, — это единый рынок труда ЕАЭС», — заявил на конференции «Евразийская экономическая интеграция» руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Андрей Петросьян.

По его словам, Таджикистан с 2015 года предметно рассматривает возможность вступления в Евразийский экономический союз. Вопрос изучают экспертное сообщество страны и экономический блок правительства республики. При этом эксперты ЕАБР уверены, что из государств ЕАЭС Таджикистан наиболее тесно связан с российской и казахстанской экономиками.

В 2001-2014 годах Таджикистан являлся членом Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). С 2015-го рассматривает целесообразность вступления в ЕАЭС.

«Для Таджикистана вступление в объединение будет иметь положительный эффект. Трудовые мигранты из этой республики вольются в общий рынок труда, а объем денежных переводов возрастет. Заработная плата мигрантов частично подтянется к зарплате граждан России и Казахстана. Оценки роста заработков мигрантов после вступления Таджикистана в ЕАЭС находятся в диапазоне от 9 до 28 процентов. Рост денежных переводов ожидается на уровне 15–25 процентов», — заключил Андрей Петросьян.
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