ЕАБР намерен наращивать финансирование проектов в Кыргызстане

Евразийский банк развития намерен наращивать инвестиционный портфель в тех странах, где у банка пока мало проектов. Об этом вчера на конференции «Евразийская экономическая интеграция» сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

По его словам, речь об увеличении объемов кредитования в Кыргызстане, Беларуси, Армении и Таджикистане. Сейчас большинство проектов, финансируемых банком, реализуют в России (42 процента) и Казахстане (40 процентов).

«Проекты для финансирования в этих странах есть. И даже если на их реализацию не хватит ресурсов ЕАБР, то можно скооперироваться с другими финансовыми институтами и привлечь нужные средства. В первую очередь речь об азиатских финансовых институтах», — подчеркнул Андрей Бельянинов.

По данным ЕАБР, объем инвестиционного портфеля банка на 1 ноября составлял $6,9 миллиарда.

Меньше всего проектов реализуют в Кыргызстане (2,4 процента) и Таджикистане (0,3 процента).