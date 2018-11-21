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Экономика

Позитивное отношение граждан к Евразийскому экономическому союзу снижается

«Позитивное отношение граждан к Евразийскому экономическому союзу снижается. Безусловно, атмосфера в союзе подпорчена санкциями», — заявил 24.kg заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Крайний.

По его словам, ЕАЭС расширяет интеграционные процессы. Но реализация свобод передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, несмотря на заметные достижения, требует доработок и совершенствования. Предстоит насыщенная работа по координации в области промышленности, сельхозпроизводства, по созданию единых рынков нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии. И все это идет своим чередом.

«Нам внутри союза необходимо усиливать привлекательность ЕАЭС. Люди очень чутко реагируют на устойчивость финансовой системы каждой из стран объединения в отдельности и всех вместе. И наша политика на взаиморасчеты в национальной валюте, конечно же, укрепляет доверие внутри блока», —подчеркнул Андрей Крайний.

Завтра в Москве стартует XIII Международная конференция «Евразийская экономическая интеграция». Она будет посвящена актуальной повестке евразийской интеграции.

«Мы обсудим вопросы развития интеграционных процессов с ведущими спикерами из числа представителей органов власти, международных организаций, экспертного сообщества. В ходе живой дискуссии мы как раз поговорим о формировании единого расчетного пространства ЕАЭС и повышении роли национальной валюты во взаимных расчетах», — заключил зампредседателя ЕАБР.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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