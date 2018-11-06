Авиакомпанию «Эйр Кыргызстан» включили в программу приватизации. Об этом 24.kg сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, компания не выполняет рейсы из-за отсутствия самолетов.

«Один борт — в субаренде в Румынии, второй — в нерабочем состоянии. Денег на ремонт нет. Поэтому компанию включили в программу приватизации», — отметил Олег Панкратов.

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Глава Минэконома сообщил, что в перечень объектов на приватизацию вошли пять компаний, занимающихся горноразведывательной экспедицией.

«Кроме того, в нее включили ряд объектов недвижимости. Мы планируем акционировать их на паях с привлеченным инвестором», — пояснил Олег Панкратов.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров добавил, что правительство предполагает три варианта, чтобы реанимировать обанкротившиеся предприятия. В частности, приватизацию, продажу и изменение статуса.