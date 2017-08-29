Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня поучаствовал в церемонии закладки капсулы в фундамент школы, которую построит в Бишкеке компания «Газпром Кыргызстан».

Во время выступления он вспомнил, как газовую отрасль Кыргызстана передавали российской компании и сколько за это критиковали руководство страны.

Алмазбек Атамбаев также посетовал, что многие задуманные им идеи не успел реализовать до конца, объяснив это отсутствием в стране стабильности. А заодно вспомнил об одном политике: