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Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня поучаствовал в церемонии закладки капсулы в фундамент школы, которую построит в Бишкеке компания «Газпром Кыргызстан».

Во время выступления он вспомнил, как газовую отрасль Кыргызстана передавали российской компании и сколько за это критиковали руководство страны.

Алмазбек Атамбаев также посетовал, что многие задуманные им идеи не успел реализовать до конца, объяснив это отсутствием в стране стабильности. А заодно вспомнил об одном политике:

Четыре года назад была попытка захватить «Белый дом», кто-то возомнил себя наследником Чингисхана и перепрыгивал через забор. Даже поранил одно место.
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