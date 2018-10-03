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Бизнес

MegaCom занял I место в республиканском рейтинге «Рентабельность активов»

Компания MegaCom возглавила республиканский рейтинг «Рентабельность активов», который составляется ежегодно по показателю увеличения эффективности государственных предприятий и акционерных обществ. На торжественной церемонии награждения победителей Общественный совет Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР вручил генеральному директору ЗАО «Альфа Телеком» Азату Базаркулову почетную грамоту.

Отечественный оператор связи был отмечен за эффективную работу и высокие показатели в отчислении налогов и дивидендов в бюджет государства в 2017 году.

MegaCom продолжает сохранять позиции крупнейшего налогоплательщика страны. 100-процентный пакет акций компании принадлежит государству. Таким образом, выбирая MegaCom своим мобильным оператором, кыргызстанцы получают не только качественное и современное средство общения, но и делают свой личный вклад в развитие страны. На сегодняшний день MegaCom является первой сотовой компанией в Кыргызстане, прошедшей сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015.
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