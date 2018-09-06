10:31
USD 68.98
EUR 79.79
RUB 1.01
Бизнес

БТА Банк — официальный партнер III Всемирных игр кочевников

БТА Банк является официальным партнером III Всемирных игр кочевников, проходящих со 2 по 8 сентября 2018 года в г. Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. 

Всемирные игры кочевников – туристический и этноспортивный проект международного значения, который представлен Кыргызстаном в 2012 году.

Всемирные игры кочевников стали отличной возможностью заявить всему миру о Кыргызстане и познакомить с богатым наследием кочевого быта. Количество стран-участниц с каждым разом увеличивается, это говорит о том, что многие страны мира с большим интересом наблюдают за играми.

БТА Банк выступает за сохранение и развитие национальных обычаев и традиций, этноспорта и богатой культуры кыргызского народа. Для нас большая честь быть причастными к проведению такого масштабного мероприятия, поддерживающего этнокультуру и спорт на международном уровне.

Для удобства гостей на ипподроме в г. Чолпон-Ате организован офис БТА Банка, где можно обменять валюту, отправить или получить денежные переводы, подключить электронный кошелек «Илбирс».

График работы офиса со 2 по 8 сентября 2018 года:
с 4 по 7 сентября — 09.00 — 17.00;
8 сентября, в день закрытия игр — с 09.00 до конца церемонии закрытия.
Ссылка:
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
О деньгах просто
БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
Переводите деньги с карты на карту легко!
Премиальная банковская карта Visa Infinite БТА Банка
БТА Банк объявляет тендер на приобретение банкоматов
Новая услуга от БТА Банка: перевод с карты на карту
БТА Банк выкупил 7,7 процента акции своей «дочки» в Кыргызстане
Спор между правительством Кыргызстана и БТА Банком урегулировали
Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!
Популярные новости
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; определила победителей второго этапа aкции &laquo;Действуй, побеждай!&raquo; «Гaзпрoмнeфть» определила победителей второго этапа aкции «Действуй, побеждай!»
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Бизнес
БТА Банк&nbsp;&mdash; официальный партнер III Всемирных игр кочевников БТА Банк — официальный партнер III Всемирных игр кочевников
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;турецкая компания подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве