БТА Банк является официальным партнером III Всемирных игр кочевников, проходящих со 2 по 8 сентября 2018 года в г. Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

Всемирные игры кочевников – туристический и этноспортивный проект международного значения, который представлен Кыргызстаном в 2012 году.



Всемирные игры кочевников стали отличной возможностью заявить всему миру о Кыргызстане и познакомить с богатым наследием кочевого быта. Количество стран-участниц с каждым разом увеличивается, это говорит о том, что многие страны мира с большим интересом наблюдают за играми.



БТА Банк выступает за сохранение и развитие национальных обычаев и традиций, этноспорта и богатой культуры кыргызского народа. Для нас большая честь быть причастными к проведению такого масштабного мероприятия, поддерживающего этнокультуру и спорт на международном уровне.



Для удобства гостей на ипподроме в г. Чолпон-Ате организован офис БТА Банка, где можно обменять валюту, отправить или получить денежные переводы, подключить электронный кошелек «Илбирс».

График работы офиса со 2 по 8 сентября 2018 года:

с 4 по 7 сентября — 09.00 — 17.00;

8 сентября, в день закрытия игр — с 09.00 до конца церемонии закрытия.