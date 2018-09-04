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Бизнес

Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»

ОАО «Кыргызтелеком» в консорциуме с ОсОО «Безопасность информационных систем» приняло участие в конкурсе на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств в рамках реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город».

По итогам проведенного аукциона 4 сентября в 15.00 на официальном портале государственных закупок  по итогам третьего раунда ОАО «Кыргызтелеком» в консорциуме с ОсОО «Безопасность информационных систем» предложило наименьшую цену.

Необходимо отметить, что выбранная в качестве партнера российская компания ОсОО «Безопасность информационных систем» обладает необходимым опытом и компетенцией в реализации проектов «Безопасный город», имеет большой опыт в фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 45 регионах Российской Федерации.

В случае победы в данном конкурсе ОАО «Кыргызтелеком» как национальной оператор планирует укрепить позиции на телекоммуникационном рынке Кыргызской Республики и обеспечить тенденцию развития сети.
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