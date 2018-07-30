БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге

26 июля 2018 года в городе Манама (Бахрейн) между ЗАО «БТА Банк» и Банковской группой AlBaraka (ABG)/(Бахрейн) подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подписали председатель правления ЗАО «БТА Банк» Мурат Кунакунов и представители Банковской группы AlBaraka (ABG): исполнительные вице-президенты К.Кришнамурти и Абдулрахман Шехаб. В составе делегации также был экс-муфтий ДУМК КР, представитель Шариатского совета ЗАО «БТА Банк» шейх Чубак ажы Жалилов.

Цель настоящего меморандума — в определении общих руководств, в соответствии с которыми стороны будут развивать свои отношения и работать в направлении развития исламских финансовых услуг в Кыргызстане.

Согласно этому важному историческому соглашению ЗАО «БТА Банк» будет оказано содействие в следующих сферах: повышении осведомленности об исламском банкинге, помощи во внедрении исламских банковских услуг, сотрудничестве для определения и выбора автоматизированной банковской системы, совместимой с Исламскими банковскими услугами, разработке нормативных документов, включая обучение сотрудников в сферах шариата, а также сотрудничества в любых других областях, которые стороны считают взаимовыгодными.

Для ЗАО «БТА Банк» — это очень значимое событие. Банк будет принимать участие во внедрении и развитии исламских финансовых услуг в Кыргызстане, что поможет в будущем удовлетворить финансовые потребности общества и придерживаться этических принципов шариата, применяя самые высокие профессиональные стандарты и разделяя взаимные выгоды с клиентами.

Данный меморандум представляет взаимный интерес, учитывая тот факт, что на сегодняшний день финансирование по исламским принципам вызывает широкий интерес у населения. БТА Банк намерен укрепить свое партнерство в долгосрочной перспективе и уверен, что здоровый рост исламского банкинга в мире позволит с оптимизмом смотреть в будущее.

Справка: Банковская группа AlBaraka (ABG) — исламский оптовый банк, лицензированный Центральным банком Бахрейна, который зарегистрирован на биржах Бахрейна и фондовых биржах NasdaqDubai. Это ведущая международная исламская банковская группа, предоставляющая свои уникальные услуги в странах, где общее население составляет около 1 миллиарда человек.

Рейтинг

1. Исламское международное рейтинговое агентство (IIRA) и Dagong Global Credit Rating Company Ltd. совместно присвоили кредитный рейтинг инвестиционного уровня для ABG на уровне ВВВ+ (долгосрочный)/А3(краткосрочный). IIRA также присвоило рейтинг А+(bh)/А2(bh) как рейтинг по национальной шкале. Прогноз по обоим рейтингам стабилен. Кроме того, IIRA назначил обший фидуциарный балл, указав сильные фидуциарные стандарты и хорошо развитую структуру управления, в которой права различных заинтересованных сторон четко определены и защищены.

2. Рейтинговое агентство Standards&Poors присвоило ABG рейтинг ВВ+ (долгосрочный)/В (краткосрочный).

ABG предлагает розничные, корпоративные, казначейские и инвестиционно-банковские услуги строго в соответствии с принципами исламского шариата. Уставный капитал ABG составляет 1,5 миллиарда долларов США, а общий капитал составляет около 2,1 милиарда долларов США.

ABG имеет широкое географическое присутствие в форме дочерних банковских подразделений и представительств в 14 странах и около 700 филиалах, через которые предоставляет свои услуги.