В домах кантовчан появился газ

Сегодня в домах кантовчан появился долгожданный газ. Компания «Газпром Кыргызстан» закончила работы по проектированию и строительству распределительных газопроводов. Теперь жители могут подключить свои дома к газовым сетям.

Первый заместитель главы Ысык-Атинской райгосадминистрации Мидин Алыбаев поблагодарил компанию «Газпром Кыргызстан» и отметил, что в скором будущем планируется газифицировать еще несколько сел района.

«Это хорошо и для населения и для частного бизнеса. Уголь каждый раз разный, не угадаешь с его качеством. А газ — это продукт, который держит постоянную калорийность», — отметил он.

Мэр города Канта Эркин Абдрахманов поздравил жителей города с этим радостным событием — торжественной подачей газа.

«Газифицировали почти 90 процентов районов Канта, в которых ранее не было голубого топлива, работа продолжается», — отметил он.

В свою очередь советник генерального директора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров отметил, что город Кант был частично газифицирован, но большая часть жителей все еще отапливалась углем.

«Для нас это тоже большой шаг. За два года деятельности по городу Бишкеку и Чуйской области построили более 400 километров распределительных сетей, обеспечив возможность подключения свыше 20 тысяч домохозяйств — более 100 тысяч жителей Бишкека и области», — сказал он.

Арзымат Алдаяров отметил, что планы у компании грандиозные: ежегодно планируется строить около 300- 400 километров газопроводов, чтобы достичь к 2030 году цели — повысить уровень газификации страны до 60 процентов.

Все обязательства, которые взял на себя «Газпром Кыргызстан» в рамках межправительственного соглашения, будут выполнены в полном объеме. Советник генерального директора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров

Председатель квартального комитета Наталья Субботина не может скрыть радости. Теперь, по ее словам, не придется топить печи дровами и углем.

«Обогреваться мы будем котлами газовыми, пищу готовить на газе. Это для нас очень и очень удобно», — отметила она.

По словам Натальи Субботиной, подключение к центральным и дворовым сетям происходит очень быстро и достаточно доступно финансово. «Больших затрат нет, у нас в квартале никто не отказался от газификации своего дома», — сказала она.

Жительница Канта Наталья Фисенко, к которой отправились с проверить, поступил уже газ к абонентам или нет, с удовольствием нажимает на кнопку автоподжига на плите.

«Ушли в прошлое газовые баллоны и уголь. Уже установили газовый котел для отопления», — говорит женщина.