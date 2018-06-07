10 заблуждений о раке, которые считают правдой

Рак является одним из самых распространенных заболеваний. Есть очень много информации — как полезной, так и не имеющей под собой научной основы.

Врач-онколог клиники «Кайсери» больницы Acıbadem Бурак Дживелек опровергает наиболее распространенные заблуждения

1. Рак заразное заболевание: НЕТ. Эта болезнь не передается от человека к человеку через прикосновения, кровь или половой акт.

2. Средство против рака найдено, но оно хранится в секрете: НЕТ. Механизмы возникновения рака различны и до конца не изучены. Хотя исследования по-прежнему ведутся и есть большие достижения в лечении, однако до сих пор неизвестно, как можно предотвратить болезнь.

3. Потребление сахара вызывает развитие рака: НЕТ. Предполагается, что риск развития рака увеличивается у больных диабетом. Специалисты связывают это больше с избыточным весом, чем с употреблением сахара. А риск развития рака увеличивают лишний вес и сидячий образ жизни.

4. Курение увеличивает риск развития только рака легких: НЕТ. Курение увеличивает вероятность развития рака не только в легких, но и в других органах (гортань, рот, язык, губы, мочевой пузырь, поджелудочная железа и грудь).

Фото Acıbadem. Врач-онколог клиники «Кайсери» больницы Acıbadem Бурак Дживелек НЕТ. Альтернативные методы лечения иногда могут быть эффективными, но зачастую их неверно используют. Крайне важно советоваться с лечащими врачами перед применением альтернативных средств и не игнорировать современные достижения медицины.

6. Каждый больной раком принимает лучевую терапию: НЕТ. Радиотерапия (лучевая терапия) применяется не для всех типов и стадий рака. Решение о назначении такой терапии принимает лечащий врач в каждом конкретном случае.

7. Пациенты химиотерапии всегда должны носить маску: НЕТ. Пациенту важно защитить себя от микробов в многолюдных общественных местах. Поэтому достаточно просто надевать маску при входе в места с большим скоплением людей.

8. При лечении рака всегда выпадают волосы: НЕТ. Не все препараты приводят к полному выпадению волос, это зависит от побочных эффектов лекарств, используемых при лечении.

9. Химиотерапия неблагоприятна для пациентов с прогрессирующим раком: НЕТ. Химиотерапия в правильных дозах улучшает качество и увеличивает продолжительность жизни пациентов.

10. Диагностировать все виды рака можно с помощью тестов: НЕТ. С помощью диагностических тестов можно обнаружить ограниченное число заболеваний. Тесты на выявление рака проводят в Турции в центрах раннего выявления рака, диагностики и облучения (KETEM), а также во многих частных, государственных и университетских больницах.

Но главный метод лечения рака, говорит доктор Бурак Дживелек, это профилактика. Меры, которые мы должны принимать для предотвращения развития рака, намного эффективнее любого лечения. Это ежедневная гимнастика, соблюдение правильного веса, сбалансированная диета, отказ от курения и регулярный осмотр у врача.

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