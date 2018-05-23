БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме

Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что БТА Банк заключил договор с управлением Государственной налоговой службы при правительстве КР и Социальным фондом КР на прием платежей от населения.

Теперь вы можете напрямую в онлайн-режиме самостоятельно осуществлять налоговые платежи и платежи в Социальный фонд КР через портал «Homebank-Мобильный банкинг» и электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка.

Комиссия за платежи в сумме до 1 000 сомов — бесплатно, свыше — 15 сомов.

Вы можете быстро и самостоятельно оплатить следующие виды платежей:

в УГНС при правительстве КР:

земельный налог;

налоги на имущество;

налог за патент (обязательный, добровольный и за наемного работника).

в Социальный фонд КР:

страховые взносы по полисам;

пени и штрафы.

Преимущества:

режим 24/7 без перерывов и выходных;

минимальные тарифы;

не нужно оформлять дополнительные документы и тратить время в очередях.

Вы можете удостовериться в зачислении средств, зайдя на сайт налоговой инспекции www.sti.gov.kg в онлайн-режиме.

Воспользуйтесь удобством безналичных платежей от БТА Банка!

Homebank включает в себя мобильный банкинг и интернет-банкинг, позволяющие управлять вашими деньгами через мобильный телефон или компьютер. Чтобы скачать мобильный банкинг, пройдите по ссылке портал HOMEBANK.

Для регистрации электронного кошелька «Илбирс» пройдите по ссылке электронный кошелек «Илбирс».