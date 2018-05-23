БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме

Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что БТА Банк заключил договор с управлением Государственной налоговой службы при правительстве КР и Социальным фондом КР на прием платежей от населения.
Теперь вы можете напрямую в онлайн-режиме самостоятельно осуществлять налоговые платежи и платежи в Социальный фонд КР через портал «Homebank-Мобильный банкинг» и электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка.
Комиссия за платежи в сумме до 1 000 сомов — бесплатно, свыше — 15 сомов.
Вы можете быстро и самостоятельно оплатить следующие виды платежей:
в УГНС при правительстве КР:
- земельный налог;
- налоги на имущество;
- налог за патент (обязательный, добровольный и за наемного работника).
в Социальный фонд КР:
- страховые взносы по полисам;
- пени и штрафы.
Преимущества:
- режим 24/7 без перерывов и выходных;
- минимальные тарифы;
- не нужно оформлять дополнительные документы и тратить время в очередях.
Вы можете удостовериться в зачислении средств, зайдя на сайт налоговой инспекции www.sti.gov.kg в онлайн-режиме.
Воспользуйтесь удобством безналичных платежей от БТА Банка!
Homebank включает в себя мобильный банкинг и интернет-банкинг, позволяющие управлять вашими деньгами через мобильный телефон или компьютер. Чтобы скачать мобильный банкинг, пройдите по ссылке портал HOMEBANK.
Для регистрации электронного кошелька «Илбирс» пройдите по ссылке электронный кошелек «Илбирс».