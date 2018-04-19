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Бизнес

«Предоплатный роуминг» от MegaCom доступен в Венгрии и Греции

В рамках планомерного расширения географии роуминга услуга «Предоплатный роуминг» от компании MegaCom теперь доступна в сети операторов Vodafone HU (Венгрия) и GR Vodafone (Греция).

Последние годы намечается положительная тенденция — кыргызстанцы стали больше выезжать за границу, причем не только по работе, но и на отдых. И это радует, ведь путешествия дарят незабываемые эмоции и яркие воспоминания на всю жизнь.

У абонентов MegaCom есть отличная возможность воспользоваться услугой «Предоплатный роуминг» и оставаться на связи со своими родными и близкими, будучи за рубежом, в том числе в таких странах, как Венгрия и Греция.

Преимущества «Предоплатного роуминга»: удобный способ пополнения баланса, возможность следить за своими расходами и подключение дополнительных услуг для более экономного расходования средств.

Услуга «Предоплатный роуминг» для абонентов MegaCom действует в наиболее популярных странах мира, и карта покрытия расширяется день за днем. Более подробная информация о тарифах и полный список стран по услуге «Предоплатный роуминг» в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

MegaCom — общение без границ!
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