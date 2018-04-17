Новая услуга от БТА Банка: перевод с карты на карту

Уважаемые держатели карт ЭЛКАРТ от БТА Банка!
Представляем вашему вниманию востребованную на сегодняшний день услугу «Перевод с карты на карту». Благодаря данной услуге вы можете моментально перевести деньги с карты своим близким и друзьям на другую карту ЭЛКАРТ.
Преимущества:
- перевод осуществляется моментально, необходимо знать только номер карты получателя;
- возможность перевода денежных средств между картами ЭЛКАРТ любых банков Кыргызской Республики;
- возможность снятия денег в любых банкоматах и терминалах.
Комиссия за перевод составляет — 0,5 процента от суммы.
Также на карт-счета можно перевести денежные средства посредством:
— банкоматов;
— услуги Homebank от БТА Банка — «Мобильный банк»;
— электронного кошелька «Илбирс» от БТА Банка.