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Бизнес

Оцените удобство платежных терминалов MegaCom

Компания MegaCom продолжает масштабное расширение сети собственных платежных терминалов для приема оплаты услуг связи без комиссии.

Современные аппараты, окрашенные в фирменные цвета ведущего сотового оператора, установлены в самых многолюдных местах Бишкека.

Абоненты MegaCom легко и быстро пополняют баланс своего мобильного телефона без комиссии, а также оплачивают коммунальные услуги в круглосуточном режиме.

С помощью терминалов MegaCom жители и гости столицы могут оплатить услуги проводного Интернета, пополнить электронный кошелек, а также приобрести товары из каталогов или совершить множество других полезных действий.

Стоит отметить, что данные аппараты позволяют оплатить имущественные налоги, внести страховые взносы,  оплату за справку о несудимости, выдаваемую МВД, погасить штрафы Патрульной милиции.

Простой и доступный интерфейс терминалов MegaCom позволяет проводить платежи любому человеку — от школьников до пенсионеров. Все, что потребуется, это:

  • выбрать необходимого поставщика услуг;
  • указать реквизит платежа (номер мобильного телефона, расчетный или лицевой счет и т. д.);
  • вставить купюру в купюроприемник;
  • далее платеж будет моментально зачислен и подтвержден чеком, который выдаст терминал.

Прием платежей через представленный аппарат осуществляется в режиме реального времени.

В считаные секунды денежные средства в полном объеме попадут на указанный счет, что является несомненным преимуществом платежного терминала. Оцените возможность избежать длительных очередей и значительно сэкономить время в городской суете.

Ознакомиться с адресами всех терминалов MegaCom можно на официальном сайте компании.
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