Оцените удобство платежных терминалов MegaCom

Компания MegaCom продолжает масштабное расширение сети собственных платежных терминалов для приема оплаты услуг связи без комиссии.
Современные аппараты, окрашенные в фирменные цвета ведущего сотового оператора, установлены в самых многолюдных местах Бишкека.
Абоненты MegaCom легко и быстро пополняют баланс своего мобильного телефона без комиссии, а также оплачивают коммунальные услуги в круглосуточном режиме.
С помощью терминалов MegaCom жители и гости столицы могут оплатить услуги проводного Интернета, пополнить электронный кошелек, а также приобрести товары из каталогов или совершить множество других полезных действий.
Стоит отметить, что данные аппараты позволяют оплатить имущественные налоги, внести страховые взносы, оплату за справку о несудимости, выдаваемую МВД, погасить штрафы Патрульной милиции.
Простой и доступный интерфейс терминалов MegaCom позволяет проводить платежи любому человеку — от школьников до пенсионеров. Все, что потребуется, это:
- выбрать необходимого поставщика услуг;
- указать реквизит платежа (номер мобильного телефона, расчетный или лицевой счет и т. д.);
- вставить купюру в купюроприемник;
- далее платеж будет моментально зачислен и подтвержден чеком, который выдаст терминал.
Прием платежей через представленный аппарат осуществляется в режиме реального времени.
Ознакомиться с адресами всех терминалов MegaCom можно на официальном сайте компании.