Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу

Коллектив сотового оператора MegaCom во главе с руководством компании традиционно вышел на общегородской субботник в рамках объявленного трехмесячника «Таза жашоо» по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий городов и населенных пунктов республики.

Совместно с сотрудниками мэрии около 500 сотрудников компании MegaCom очистили от мусора популярное среди горожан место отдыха — Карагачевую рощу, а также спилили засохшие ветви деревьев. С убранной территории общей площадью 1,5 гектара было вывезено 4 грузовика с собранными отходами и 3 грузовика засохших веток.

Сотовый оператор ежегодно участвует в общегородских субботниках, и для большого коллектива MegaCom это стало доброй традицией. В прошлом году силами сотрудников в порядок приведено около километра участка на реке Аламедин, ликвидирован ряд стихийных свалок, пойма и берег реки полностью очищены от строительных и иных отходов, было вывезено более 500 мешков мусора. Аналогичные субботники проходят во всех регионах Кыргызстана, в них активное участие принимают и региональные филиалы компании MegaCom.