13:36
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Бизнес

Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу

Коллектив сотового оператора MegaCom во главе с руководством компании традиционно вышел на общегородской субботник в рамках объявленного трехмесячника «Таза жашоо» по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий городов и населенных пунктов республики.

Совместно с сотрудниками мэрии около 500 сотрудников компании MegaCom очистили от мусора популярное среди горожан место отдыха — Карагачевую рощу, а также спилили засохшие ветви деревьев. С убранной территории общей площадью 1,5 гектара было вывезено 4 грузовика с собранными отходами и 3 грузовика засохших веток.

Сотовый оператор ежегодно участвует в общегородских субботниках, и для большого коллектива MegaCom это стало доброй традицией. В прошлом году силами сотрудников в порядок приведено около километра участка на реке Аламедин, ликвидирован ряд стихийных свалок, пойма и берег реки полностью очищены от строительных и иных отходов, было вывезено более 500 мешков мусора. Аналогичные субботники проходят во всех регионах Кыргызстана, в них активное участие принимают и региональные филиалы компании MegaCom.
Ссылка:
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
How much does MegaCom cost? Preparation for tender coming to end
Специалисты MegaCom на связи 24/7
«Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Несгораемые ГБ, бесплатные минуты и SMS — тариф «Хайп» от MegaCom наделал шуму
Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!
С новым тарифом «Хайп» от MegaCom остатки гигабайтов больше не сгорают!
Offshore companies and motor fuel. What is known about another buyer of MegaCom
Офшоры и автомобильное топливо. Что известно об очередном покупателе MegaCom
Популярные новости
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
Бизнес
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»