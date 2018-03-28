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Бизнес

Специалисты MegaCom на связи 24/7

Компания MegaCom напоминает о возможности связаться со специалистами по дополнительным каналам связи и при возникновении вопросов по тарифам и услугам получить оперативную онлайн-консультацию совершенно бесплатно в любое время суток. Воспользуйтесь следующими сервисными службами:

  • «Онлайн-помощник» доступен на официальном сайте www.megacom.kg. Этот удобный сервис сэкономит время абонентов и значительно облегчит поиск необходимой информации. Для того чтобы связаться со специалистами онлайн-чата и задать вопрос, касающийся сотовой сети MegaCom, достаточно написать свое сообщение в окне браузера.
  • «SMS—консультант» предоставляет информацию посредством отправки короткого текстового сообщения. Бесплатные SMS-сообщения в абонентскую службу компании можно отправлять на номер горячей линии 500.
  • Чат с операторами MegaCom в WhatsApp — это круглосуточная поддержка абонентов в режиме реального времени. При возникновении вопросов по мобильной связи пользователю этого популярного мессенджера достаточно отправить сообщение на номер +996 555 500000.
  • Получить оперативную онлайн-консультацию специалистов можно на официальных страницах оператора в популярных социальных сетях — Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter. Также здесь можно узнавать об акциях, конкурсах и актуальных новостях компании.

Выбирайте удобный канал связи с MegaCom!
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