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Бизнес

«Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom

Общайся больше и чаще в социальных сетях, смотри фильмы, прямые трансляции, слушай и качай музыку благодаря новому молодежному тарифу «Хайп» от MegaCom. А еще обменивайся эмоциями и делись хорошим настроением с помощью «хайповых» стикеров в Telegram. Эту подборку стикерпаков на все случаи жизни составили и реализовали специалисты компании MegaCom к выходу тарифа.

«Хайп» — это внушительные пакеты с несгораемыми объемами Интернета, бесплатными минутами и SMS внутри сети 24 часа в сутки, а также нетарифицированным трафиком на «Одноклассниках» и сервисе MegaChat.

В абонентскую плату включены 20, 50 и 100 ГБ мобильного Интернета на выбор, а если и этого мало, то можно взять дополнительный объем: 2 ГБ (25 сомов), 5 ГБ (50 сомов) и 10 ГБ (100 сомов) в зависимости от основного пакета.

Дополнительные объемы выдаются каждый раз, когда заканчивается объем по основному, дневному или ночному пакету и действуют до его окончания.

Для подключения тарифа «Хайп» необходимо приобрести SIM-карту с кодом «755» в ближайшем центре продаж и обслуживания или фирменном салоне. А «платиновые», «золотые» и «серебряные» номера с кодом «755» также разыгрываются на открытом интернет-аукционе, стать его участником может каждый желающий.

Подробнее на официальном сайте компании или по телефонам: *755 или #100 (для абонентов MegaCom), 0 755 000 755 (для абонентов других сетей).

Будь на хайпе!
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