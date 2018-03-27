«Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom

Общайся больше и чаще в социальных сетях, смотри фильмы, прямые трансляции, слушай и качай музыку благодаря новому молодежному тарифу «Хайп» от MegaCom. А еще обменивайся эмоциями и делись хорошим настроением с помощью «хайповых» стикеров в Telegram. Эту подборку стикерпаков на все случаи жизни составили и реализовали специалисты компании MegaCom к выходу тарифа.
«Хайп» — это внушительные пакеты с несгораемыми объемами Интернета, бесплатными минутами и SMS внутри сети 24 часа в сутки, а также нетарифицированным трафиком на «Одноклассниках» и сервисе MegaChat.
Дополнительные объемы выдаются каждый раз, когда заканчивается объем по основному, дневному или ночному пакету и действуют до его окончания.
Для подключения тарифа «Хайп» необходимо приобрести SIM-карту с кодом «755» в ближайшем центре продаж и обслуживания или фирменном салоне. А «платиновые», «золотые» и «серебряные» номера с кодом «755» также разыгрываются на открытом интернет-аукционе, стать его участником может каждый желающий.
Подробнее на официальном сайте компании или по телефонам: *755 или #100 (для абонентов MegaCom), 0 755 000 755 (для абонентов других сетей).