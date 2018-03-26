MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке

Официальный старт велосезону будет дан 1 апреля, ведущий мобильный оператор MegaCom приглашает всех любителей велоспорта на масштабное спортивное событие! Самое время подготовить своих железных коней или позаботиться о брони необходимого велотранспорта.
Открытие велосезона в Бишкеке проводится уже в течение двенадцати лет. Велоспорт набирает все большую популярность, поэтому число участников неизменно увеличивается. Так, в 2014 году в мероприятии приняли участие больше 200 человек, в 2016 году участвовало уже более 1000 велолюбителей, а в 2017 году собралось около 2000 человек! Поддерживая спортивные события в Кыргызстане, MegaCom вот уже четвертый год подряд выступает генеральным партнером спортивного события.
В назначенный день жители и гости столицы дружной велоколонной проедутся по центральным улицам города во главе с генеральным директором компании Азатом Базаркуловым.
Точка сбора — монумент борцам революции (памятник Уркуе Салиевой) на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова (б. Советская) в 9:00.
На финише мероприятия, в парке Победы, будут организованы зажигательные конкурсы с призами от отечественного мобильного оператора, а также насыщенная развлекательная программа. После небольшого отдыха в парке велосипедисты направятся в село Орто-Сай, где всех будет ждать традиционный горячий обед от MegaCom.
В веломероприятии может принять участие любой желающий. Все, что нужно, — это исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения.
Компания активно поддерживает спортивные события, выступая за спорт и здоровый образ жизни. Начинайте планировать свои выходные вместе с MegaCom, присоединяйтесь к мероприятию на официальной странице в Facebook, будьте в курсе всех подробностей!