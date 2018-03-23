О новом тарифе «Хайп» от MegaCom абоненты узнали еще до его официального выхода — из рекламных материалов и социальных сетей. И сделано это вполне осознанно — мобильный оператор поступил так для создания того самого хайпа (англ. «hype») — шумихи вокруг новинки. Ажиотаж действительно случился. Что это за тариф? Какие условия он предлагает? Отличается ли он от всего, что было до этого? Этими и многими другими вопросами стали задаваться абоненты. Ответы на них, а также более подробную и полезную информацию сегодня предоставит коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.

— Нурбек, расскажите о новом тарифе «Хайп». В чем его особенность и преимущества?

— «Хайп» — это флагманский тарифный план MegaCom. Мы смело можем сказать, что ничего подобного еще не было на отечественном телекоммуникационном рынке. Это то, что абоненты давно ждали и в чем остро нуждались. Сегодня в нашей стране активно растет число активных пользователей мобильного Интернета. Поэтому в новом тарифе заложен большой объем интернет-трафика и дополнительные безлимитные опции.

«Хайп» — это набор интересных «фишек» и полезных функций, и он предлагает три основных пакета на выбор:

Пакет S включает 20 ГБ за ежемесячную абонентскую плату 250 сомов;

включает 20 ГБ за ежемесячную абонентскую плату 250 сомов; Пакет M — это 50 ГБ за ежемесячную абонентскую плату 400 сомов;

— это 50 ГБ за ежемесячную абонентскую плату 400 сомов; Пакет L содержит 100 ГБ за ежемесячную абонентскую плату 600 сомов.

— Самое «вкусное» в «Хайпе» — это то, что в каждом пакете, помимо внушительных объемов Интернета на максимальной скорости, также предусмотрен абсолютно бесплатный трафик (он не расходуется из основного пакета) на использование популярной среди кыргызстанцев социальной сети «Одноклассники», а также бесплатные звонки и SMS-сообщения внутри сети 24 часа в сутки.

Если говорить об особенностях тарифа, то хочется отметить, что теперь у абонентов наконец-то появилась возможность переносить не истраченные в текущем месяце объемы Интернета на следующий.

То есть не нужно беспокоиться, что гигабайты, которыми вы не успели воспользоваться, сгорят. А тем, кто раньше боялся превысить предоставляемый интернет-трафик и переплатить за это, тоже больше не о чем волноваться — в тарифе по умолчанию установлена функция блокировки Интернета в случае окончания объемов или непогашения абонентской платы.

Еще одно несомненное удобство в форме оплаты. Для тех, кто не хочет заморачиваться с пополнением баланса каждый месяц, мы ввели акцию Cash Back, которая позволяет оплатить подписку к выбранному пакету на полгода вперед и затем получить возврат денежных средств себе на баланс, которые в последующем можно потратить на услуги связи. Сэкономить можно до 1440 сомов.

Фото MegaCom. Коммерческий директор компании Нурбек Ишекеев

— Есть ли у нового тарифа «подводные камни» — какие-то дополнительные платные подключения, переходы во время

пользования?

— Перейти на «Хайп» со старого тарифа невозможно. Если вы хотите подключить себе тарифную новинку, необходимо приобрести SIM-карту с кодом «755». Единственное условие, которое предусматривает «Хайп», — это обязательное подключение одного пакета, который содержит фиксированную ежемесячную плату, о которой мы говорили ранее. Пакеты можно менять на свое усмотрение. За это платить, конечно же, не нужно.

Еще один бонус для наших абонентов — в случае непогашения абонентской платы или достижения нулевого или отрицательного баланса приложение MegaChat все равно будет доступно, то есть все звонки и сообщения между пользователями этого сервиса в рамках тарифного плана «Хайп» всегда бесплатны.

— Что можно сказать о пакетах? В чем преимущества каждого из них?

— Пакет L — cамый «тяжелый» из всех трех представленных. В том плане, что он включает наибольший объем трафика. Абоненту доступны 100 ГБ мобильного Интернета на максимальной скорости. Согласитесь, это впечатляющее количество. Можно смотреть любимые фильмы, много общаться в социальных сетях, следить за блогерами на YouTube, играть в игры, смотреть трансляции — объемов хватит на все!

Пакет М отлично подойдет тем, кому важны и интернет-трафик, и бесплатные разговоры внутри сети. Пакет предполагает 50 Гб Интернета, и этого объема также достаточно для свободного доступа к самым любимым сайтам. И самый «легкий» пакет S также включает в себя большой объем интернет-трафика — 20 Гб хватит на все самое необходимое. А если нет, то можно взять еще, подключив функцию автоматической выдачи дополнительного объема.

Каждый пакет предусматривает бесплатный доступ на «Одноклассники», а также бесплатные звонки и SMS внутри сети. Резюмируя, скажу, что все три пакета, действительно, «хайповые». Они идеально подойдут для тех, кто привык свободно вести дела онлайн в формате 24/7.

— На какую аудиторию рассчитан тариф?

— И само название «Хайп», и его слоган «Пошумим!» уже говорят о том, что тариф больше рассчитан на молодежный сегмент. Людям постарше, возможно, непонятны эти модные словечки. Но ведь не секрет, что сегодня высокоскоростным мобильным Интернетом активно пользуются абсолютно все, независимо от возраста. Поэтому тариф достаточно универсальный, он будет выгоден каждому.