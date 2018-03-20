С новым тарифом «Хайп» от MegaCom остатки гигабайтов больше не сгорают!

MegaCom представляет уникальное предложение для современных и прогрессивных людей, которые абсолютно не мыслят своей жизни без Интернета, — флагманский молодежный тарифный план «Хайп».

Смотри фильмы и сериалы только в самом высоком разрешении, скачивай сотни популярных песен, играй в онлайн-игры, побивая новые рекорды, а также общайся в социальных сетях в режиме нон-стоп!

«Хайп» — это три основных пакета с внушительными объемами Интернета, которые дают возможность подобрать именно то, что тебе необходимо:

пакет S — 20 Гб за ежемесячную абонентскую плату 250 сомов;

— за ежемесячную абонентскую плату 250 сомов; пакет M - 50 Гб за ежемесячную абонентскую плату 400 сомов;

- за ежемесячную абонентскую плату 400 сомов; пакет L — 100 Гб за ежемесячную абонентскую плату 600 сомов.

Плюс ко всему ты получишь:

интернет-трафик в социальной сети «Одноклассники» — БЕСПЛАТНО;

интернет-трафик в приложении MegaChat

звонки и SMS внутри сети 24 часа в сутки — БЕСПЛАТНО.

И самое главное — ты сможешь переносить неистраченные объемы Интернета в текущем месяце на следующий. Больше не нужно беспокоиться, что гигабайты, которыми ты не успел воспользоваться, сгорят.

Чтобы подключить себе тарифную новинку, необходимо приобрести SIM-карту с кодом «755» в ближайшем центре продаж и обслуживания или фирменном салоне. Единственное условие, которое предусматривает «Хайп», — это обязательное подключение одного из предложенных пакетов.

Подробнее на официальном сайте компании или по телефонам: *755 или #100 (для абонентов MegaCom), 0 755 000 755 (для абонентов других сетей).

Будь на «Хайпе»!