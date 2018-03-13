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Бизнес

MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров

MegaCom продолжает расширять географию роуминга, активно пополняя список популярных стран, в которых доступны услуги связи от ведущего мобильного оператора.

Так, абоненты компании могут оставаться на связи со своими родными и близкими с LTE-роумингом от MegaCom в сети операторов Vodafone UK (Великобритания), Viettel (Cambodia) Pte Ltd (Камбоджа) и Telemach Mobil (Словения). Пользуйтесь высокоскоростным Интернетом в привычном режиме, общайтесь в социальных сетях и совершайте видеозвонки во время путешествий, при этом не меняя своего номера.

Кроме того, в рамках увеличения партнеров услуга «Предоплатный роуминг» от MegaCom теперь доступна в Камбодже (Viettel (Cambodia) Pte. Ltd), Румынии (S.C. Vodafone Romania S.A.), а также в сети нового оператора T-Mobile Austria GmbH (Австрия). Тысячи абонентов мобильного оператора уже по достоинству оценили основные преимущества услуги — удобный способ пополнения баланса, возможность следить за своими расходами, а также подключение дополнительных услуг для более экономного расходования средств.

Постепенно расширяя географию стран, компания MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления. Во многих странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия.

Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в ближайший центр продаж и обслуживания компании, где вы сможете ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга, а профессиональные специалисты предоставят квалифицированную консультацию и помогут подключить необходимые услуги.

Более подробная информация о тарифах в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

MegaCom — общение без границ!
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