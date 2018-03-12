MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G

С целью обеспечения качественной мобильной связью абонентов компания MegaCom продолжает расширять зону действия сети по всей территории Кыргызстана.

Так, в результате проведенных технических работ теперь в селе Милянфан Ысык-Атинского района Чуйской области доступен высокоскоростной мобильный Интернет в стандарте 4G. Помимо этого, емкость сети 4G существенно увеличена в густонаселенных регионах — там, где наблюдается большая загруженность. В частности, в городе Бишкеке и селе Ак-Кудук Ысык-Атинского района Чуйской области.

В условиях растущего количества абонентов компанией MegaCom введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 3,75G в следующих населенных пунктах:

поселке городского типа Советском Кадамджайского района Баткенской области,

селах Джаны-Джол и Кызыл-Туу Токтогульского района Джалал-Абадской области,

поселке городского типа Наймане, селах Борбаш, Каранай и Сарыканды Ноокатского района Ошской области.

Также технические специалисты компании провели работы по улучшению качества связи и увеличению емкости сети третьего поколения в городах Бишкеке, Токмаке, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, а также в селах:

Ысык-Ата, Алмалуу, Горная Серафимовка, Джогорку-Ичке-Суу, Норус, Тогуз-Булак, Жыламыш, Гавриловка, Джээк, в селе имени Гагарина Чуйской области,

в населенных пунктах

Кара-Ой, Чон-Сары-Ой, Сары-Камыш, Боконбаево, Бурма-Суу, Таш-Кыя, Челпек, Алкым, Джол-Колот, Октябрь, Отуз-Уул, Тегизчил, Уч-Кайнар, Джон-Булак, Жалгыз-Орук, Ичке-Булун, Липенка, Теплоключенка Иссык-Кульской области, Кызыл-Октябрь, Маданият, Таш-Кудук Таласской области,

Бабашуулу, Мырза-Аке, Киров, Курбу-Таш, Кысык-Алма, Кек-Джар, Джаны-Базар, Коджоке, Федорово, Октябрь, Эркин, Кыш-Абад, Агартуу, Гайрат и селе имени Калинина Ошской области,

Ала-Бука, Джерге-Тал, Кулукдобо Джалал-Абадской области,

поселке городского типа Айдаркен Кадамджайского района Баткенской области.

Всю территорию покрытия сети можно посмотреть на интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн, где также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.