Дарите женщинам цветы и выгодное общение

Долгожданная, теплая, солнечная — это все о ней, о весне. Первые ее признаки радуют сердце и во всех смыслах греют душу. Еще одним явным подтверждением безоговорочного прихода весны является Международный женский праздник. В этот день от мужчин требуется максимум чуткости, нежности, оригинальности и даже изобретательности. На календаре 8 марта, и значит, мамы и жены, дочки и сестры — словом, все представительницы прекрасного пола рассчитывают на особое внимание.

МегаЛеди

Женщины — это украшение каждой семьи и любого коллектива. В компании MegaCom милые дамы давно и прочно заняли равные с мужчинами позиции на всех направлениях, в том числе и в технических. Они востребованы на самых разных должностях — начиная от простых специалистов и заканчивая руководителями — и, что примечательно, не уступают коллегам-мужчинам в деловых качествах, своем стремлении реализовать идеи и желании достичь успеха. Все это, несомненно, позволяет MegaCom быть в числе самых успешных отечественных компаний.

В отделе управления человеческими ресурсами компании отмечают, что женщинам созданы все условия для успешной работы и построения карьеры. Делается все в рамках требований трудового законодательства — перерывы для кормления и больничные во время беременности, то есть социальный пакет направлен на поддержку сотрудниц.

В этом году MegaCom отметит свой 12-й день рождения. У самых истоков ныне огромной компании стояли сотрудники, которые и по сей день работают здесь и благодаря своему высокому профессионализму и кропотливому труду достигли определенных высот. Ярким примером тому является история успеха директора колл-центра Алены Всяких. Она начинала свою деятельность в качестве простого оператора, прошла все ступени карьеры и стала руководителем крупнейшего подразделения компании, которое является самым большим контакт-центром Кыргызстана.

«Служба поддержки клиентов — это настоящая кузница ценных кадров. И сегодня, приходя в наш контакт-центр студентами разных факультетов, без опыта работы, совмещая труд и учебу, многие операторы вырастают в личностном и профессиональном плане, идут вверх по карьерной лестнице и занимают ведущие позиции в компании. Эти ребята — наша гордость. И радует, что среди них огромное количество представительниц прекрасной половины человечества», — отмечает директор службы поддержки клиентов компании MegaCom Алена Всяких.

МегаПодарки

Порадовать близких заботой и вниманием в Международный женский день легко: просто выберите необычные и нужные подарки. К примеру, по-настоящему индивидуальным презентом станет «платиновый», «золотой» или «серебряный» номер MegaCom. Подобрать его можно в центрах продаж и обслуживания компании исходя из личных пожеланий, например, любимых чисел или памятных дат. 8 марта здесь царит праздничная атмосфера и действуют специальные акции.

С 5 по 10 марта во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах можно приобрести в подарок номера платной категории «Серебро» и «Золото» со скидкой 50 процентов, а номера категории «Платина 7500», «Платина 15000» и «Платина 30000» с экономией 75 процентов!

Удивите своих любимых женщин, подарив им... мобильный Интернет на максимальной скорости! Такой подарок никого не оставит равнодушным: бабушки и мамы могут смотреть сериалы, ток-шоу, кулинарные мастер-классы, сестер и подруг обрадует возможность загружать фотографии и видео в социальные сети, вести прямые трансляции, слушать музыку. В любом случае при подключении к 4G ваши женщины всегда будут онлайн. Сеть четвертого поколения от MegaCom работает в 3 частотных диапазонах, а это значит, абоненты пользуются качественным и высокоскоростным Интернетом. В праздничный день во всех центрах продаж и обслуживания можно подключить выгодные пакеты «Элдик» и «День-Ночь» своим близким в подарок и получить за это приятные презенты в виде фирменной сувенирной продукции.

На этом сюрпризы не заканчиваются! 8 марта посетите любой офис компании и получите приятные бонусы в виде подарочных пакетов.

При пополнении баланса на сумму от 100 до 200 сомов вы получите бесплатные 50 минут внутри сети и 100 МБ Интернета; от 200 до 500 сомов — бонус составит 75 минут внутри сети и 512 МБ Интернета; а свыше 500 сомов — ваша копилка пополнится на 100 минут внутри сети и 1 ГБ Интернета.

Дарите подарки любимым вместе с MegaCom!