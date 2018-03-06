Новые возможности в роуминге с услугой I’m OK от MegaCom

Каждый раз, провожая вас в очередную поездку за границу, родные испытывают беспокойство за ваш перелет и размещение на новом месте. Чтобы близкие всегда были спокойны во время вашего отсутствия дома, компания MegaCom предлагает воспользоваться новой уникальной услугой I’m OK, не имеющей аналогов на отечественном телекоммуникационном рынке.

Новый сервис ежемесячно предоставляет 10 бесплатных SMS-сообщений, которые можно отправить из-за рубежа своим близким в Кыргызстан с уведомлениями на выбор:

«Я долетел, все хорошо» (USSD-комбинация *131*0 AAAxxxxxx *1# );

); «Я в роуминге, пожалуйста, пополните мой баланс» (USSD-комбинация *131*0 AAAxxxxxx*2# );

); «Перезвоните мне, я вне КР» (USSD-комбинация *131*0AAAxxxxxx*3#).

Сервис I’m OK имеет понятный и доступный интерфейс, позволяющий выбрать удобный для абонента язык оповещения: кыргызский, русский, узбекский или английский.

Для использования услуги необходима регистрация в сети зарубежного оператора связи и положительный баланс отправителя — не менее 10 сомов.

Узнать подробнее можно на сайте компании megacom.kg.