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Бизнес

MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта

8 Марта — долгожданная для всех дата, и не только потому, что на смену холодной и морозной зиме наконец пришла теплая и солнечная весна. Именно в этот день мы отмечаем настоящий праздник любви и нежности, все внимание приковано к нашим очаровательным дамам.

Уважаемые мужчины! Порадовать своих любимых приятной заботой и трепетным вниманием в Международный женский день очень просто — достаточно подобрать необычные, а самое главное, нужные подарки.

Ведущий мобильный оператор MegaCom позаботился о том, чтобы выбор презентов к 8 Марта стал легким и радостным процессом, подготовив выгодные акции по случаю наступающего весеннего праздника:

  • с 5 по 10 марта во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах приобретайте номера платной категории «Серебро» и «Золото» со скидкой 50 процентов, номера категории «Платина 7500», «Платина 15000» и «Платина 30000» с экономией 75 процентов!
  • окунуться в атмосферу праздника и зарядиться хорошим настроением 8 Марта помогут украшенные центры продаж и обслуживания компании по всей стране. Для всех абонентов мобильного оператора будут действовать приятные бонусы в виде подарочных пакетов МБ и минут. При пополнении баланса на сумму от 100 до 200 сомов получите бесплатные 50 минут внутри сети и 100 МБ Интернета; от 200 до 500 сомов — бонус составит 75 минут внутри сети и 512 МБ Интернета; а свыше 500 сомов — ваша копилка пополнится на 100 минут внутри сети и 1 ГБ Интернета;
  • в праздничный день во всех центрах продаж и обслуживания при подключении пакетов «Элдик» и «День-Ночь» абонентов MegaCom ожидают приятные презенты в виде фирменной сувенирной продукции.

Дарите подарки любимым вместе с MegaCom!
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