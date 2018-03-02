Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве

Mega iTV от MegaCom стал еще интереснее — уникальный сервис дополнен новым пакетом Premium, таким образом, список доступных телеканалов в высоком качестве увеличен в два раза — теперь их количество достигает 140! Воспользуйтесь отличной возможностью просмотра любимых передач, развлекательных шоу, фильмов и сериалов в режиме реального времени прямо с экрана своего смартфона или планшета в любом месте и в любое время.

Новый пакет Premium — это 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе порядка пятидесяти информационно-развлекательных, около тридцати фильмовых, более двадцати познавательных, десять спортивных, детских и других телеканалов всего за 7 сомов в день. Команда активации — 710*3#.

Другие пакеты действуют без изменений: подключайте пакет Light и всего за 3 сома в день наслаждайтесь просмотром 40 рейтинговых телеканалов, в числе которых новостные, музыкальные, спортивные каналы высокого качества. Команда активации — *710*2#. Больше контента смотрите с пакетом «Базовый», который включает 70 цифровых телеканалов за 5 сомов в день. Команда активации — *710*1#. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра.

Чтобы приступить к использованию сервиса, необходимо установить и запустить бесплатное приложение Mega iTV, скачав его из App Store или из Google Play. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Трансляция телерадиоканалов в рамках сервиса осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV на сайте megacom.kg.