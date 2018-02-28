MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне

Компания MegaCom принимает участие в ежегодной Международной выставке Mobile World Congress в Барселоне (Испания) — важнейшем событии рынка мобильных технологий. Выставка продлится с 26 февраля по 1 марта 2018 года.

Среди постоянных участников крупнейшего конгресса значатся ведущие производители мобильного контента, представители ИТ-сектора, операторы мобильной связи. Mobile World Congress непременно посещают руководители и топ-менеджеры профильных организаций, которые проводят встречи, семинары и обсуждают актуальные темы, а также перспективы развития и технологии будущего.

Одними из главных событий Всемирного конгресса являются презентации новых гаджетов и технологических достижений от мировых производителей. Так, в этом году компания Samsung представила долгожданные флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые имеют улучшенную 12-мегапиксельную камеру с двойной апертурой. Особенностью новых моделей стала функция создания селфимоджи в формате видео или AGIF. Смартфоны поддерживают три способа биометрической аутентификации: по радужке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц.

Помимо презентации новых моделей Nokia 1, Nokia 6, Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco, компания HMD Global объявила о возрождении еще одной легендарной модели — слайдера Nokia 8110 или «бананафона», который теперь поддерживает 4G и все современные мобильные приложения.

Также на форуме был представлен ряд технологических новинок, которые могут управляться с помощью сетей 5G. К примеру, модель беспилотного такси, которое может перевозить пассажиров и контролировать ход поездки без участия человека. Ряд всемирно известных компаний представил свое видение будущего технологий VR и AR, воплощенное в моделях очков виртуальной реальности, планшетов дополненной реальности, прототипов капсул полного погружения и многих других девайсах.

Сотрудники компании MegaCom ежегодно принимают участие в столь значимом форуме с целью ознакомиться с мобильными трендами, новыми устройствами, инновационными продуктами телекоммуникационных и мобильных сервисов. Такая практика имеет положительные результаты. Так, после посещения всемирного хай-тек форума в свет вышли продукты от отечественного мобильного оператора — интернет-пакеты, а также услуги мобильного телевидения «OnlineTV от MegaCom», «Ты где?» и другие дополнительные услуги и нововведения, по части которых компания MegaCom является лидером на рынке страны.