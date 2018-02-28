«АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией

В этом году кыргызско-узбекским дипломатическим отношениям исполнилось 25 лет.

2017 год стал особенно плодотворным в истории развития двусторонних отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Подписан Договор о кыргызско-узбекской государственной границе, сняты ограничения с отдельных контрольно-пропускных пунктов. Только за этот период между представителями деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана заключены соглашения, договоры, контракты и меморандумы на общую сумму более $600 миллионов.

27 февраля 2018 года в Ташкенте при содействии Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РУз Данияра Сыдыкова осуществлен очередной бизнес-проект: кыргызская многопрофильная компания «АЮ Холдинг» и узбекское предприятие — «Янги Тошкент Консерва» заключили контракт на импорт-экспорт сельскохозяйственной продукции на сумму $500 тысяч. В подписании приняли участие директор «Янги Тошкент Консерва» Нигмат Алимджанов и вице-президент «АЮ Холдинг» Балбак Тулобаев.