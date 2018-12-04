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Бизнес

Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов

3 декабря сотрудники ассоциации «АЮ Холдинг» оказали помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) Сокулукского района Чуйской области. Они передали 360 инвалидам района продукты питания, теплые одеяла и другие вещи первой необходимости на сумму 350 тысяч сомов.

Благодаря корпоративной политике, введенной президентом ассоциации «АЮ Холдинг» Шаршенбеком Абдыкеримовым, ежегодно компания выделяет на благотворительные цели миллионы сомов. Недавно при его поддержке кыргызский бешбармак был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как уникальное блюдо.    

На мероприятии, приуроченном к Дню ЛОВЗ, присутствовали министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, вице-президент ассоциации «АЮ Холдинг» Кубат Оторбаев, руководитель Ассоциации инвалидов КР Калык Мамбетакунов, аким Сокулукского района Таалайбек Корголдоев.

Для участников мероприятия накрыли праздничный стол и устроили концерт. 

***

Ассоциация «АЮ Холдинг»  крупная многофункциональная холдинговая компания, главные направления деятельности которой сосредоточены в производственном, агропромышленном и строительном секторах экономики, в сфере финансовых услуг, торговли и сбыта. В последние 15 лет компания внесла весомый вклад в развитие экономики страны. 
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