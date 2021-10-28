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Агент 024

В Сокулуке грязная вода со специфическим вкусом. Жители винят компанию «Аю»

Жители села Сокулук Чуйской области жалуются на грязную и непригодную для питья воду.

Они сообщили 24.kg, что в течение двух лет на улице 40 лет Победы у жителей из кранов льется грязная вода. Сельчане считают, что в этом виновата компания «Аю».

«Уже два года из крана течет вода, которая ужасно пахнет и имеет специфический вкус. Ее нельзя использовать ни для питья, ни для стирки. Все это из-за спиртового завода компании «Аю», который расположен за полем. У них лопнули трубы с горючим, и после этого у всего села испортилась вода. Никто не откликается на помощь. Местный айыл окмоту только кормит завтраками, а людям просто невозможно пить воду», — написали в редакцию жители.

В компании «Аю» 24.kg заявили, что никакой аварии у них не было, они ничего не сливают в почву.

«К нам обратился айыл окмоту вместе с жителями относительно канала, который идет от наших очистных сооружений. Несмотря на то что факт какого-либо загрязнения по нашей вине не доказан, месяц назад мы изолировали канал, заменив пластиковыми трубами, закрыли люками. Все полностью защищено от соприкосновения с почвой», — ответили на жалобу они.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211984/
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