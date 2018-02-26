MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом

MegaCom продолжает расширять список стран, в которых действует доступная и выгодная услуга интернет-роуминга.

Пользоваться мобильным Интернетом в привычном режиме, отправлять электронные письма, общаться в социальных сетях и совершать видеозвонки во время поездок за границу стало гораздо проще.

Абоненты ведущего мобильного оператора получили доступ к скоростной передаче данных в сети нового оператора Antel (Уругвай). Уругвай заманивает многочисленных туристов практически круглый год. Эта экзотическая страна на берегу Атлантического океана буквально создана для тех, кто мечтает о сочетании тропических пляжей и высококлассных отелей.

MegaCom выбирает самые востребованные направления, чтобы вы оставались на связи с самыми близкими людьми в любое время и в любой точке мира. Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов.

Передача данных в роуминге тарифицируется в соответствии с действующими тарифами на 3G/GPRS-роуминг. Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании megacom.kg.

MegaCom — общение без границ!