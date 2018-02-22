Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества

Ведущий мобильный оператор поздравляет кыргызстанцев с наступающим праздником отваги и мужества — Днем защитника Отечества. Пусть сила, верность и смелость помогают вам не сдавать своих жизненных позиций и стойко идти к намеченным целям. Компания MegaCom искренне желает каждому крепкого здоровья, добра, мира, тепла и благополучия.

По случаю праздника, MegaCom приглашает принять участие в выгодной акции. 23 февраля в украшенных праздничными шарами центрах продаж и обслуживания компании будут действовать приятные бонусы — подарочные пакеты МБ и минут. При пополнении баланса на сумму от 100 до 200 сомов получите бесплатные 50 минут внутри сети и 100 МБ Интернета; от 200 до 500 сомов — бонус составит 75 минут внутри сети и 512 МБ Интернета; а свыше 500 сомов — ваша копилка пополнится на 100 минут внутри сети и 1 ГБ Интернета.

Во всех центрах продаж и обслуживания при подключении пакетов «Элдик 120», «Элдик Интернет 130», «Элдик Интернет 170» и «День-Ночь 3ГБ», «День-Ночь 8ГБ», абонентов MegaCom ожидают презенты в виде фирменной сувенирной продукции.

Приходите и дарите приятные подарки близким вместе с нами!