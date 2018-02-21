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Бизнес

MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем родного языка

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Международным днем родного языка, который ежегодно отмечается в мире 21 февраля.

Ведущий мобильный оператор на постоянной основе оказывает поддержку и содействие развитию национальных ценностей, языка и культуры.  MegaCom поддержал и спонсировал следующие проекты:

  • MegaCom выступил генеральным спонсором переиздания кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей, составителем которых является выдающийся тюрколог-лексикограф, профессор Константин Юдахин.
  • Выпуск сборника кыргызских народных песен «Кыргыздын элдик ырлары».
  • Выпуск методического пособия «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» для 7-9 классов, которое полностью переведено на кыргызский язык и передано в школы.
  • Совместно с Национальной комиссией по государственному языку при президенте КР оказана поддержка конкурсу среди преподавателей школ на лучшую методическую разработку по преподаванию кыргызского языка.
  • Создание собственного первого мультсериала «Приключения Акылбека и Билимбека» с элементами 3D графики. 11 серий на кыргызском и русском языках посвящены телекоммуникациям, новым технологиям, Интернету и мобильной связи.

Внутренние процессы в компании также нацелены на развитие государственного языка. Так, официальный сайт megacom.kg по умолчанию открывается на государственном языке, в целях популяризации языка проводятся специальные тренинги по обогащению лексикона для сотрудников компании.
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