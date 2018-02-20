MegaCom: как экономить на связи за границей

Если вас уже греет мысль о скорой поездке за границу, то пора задуматься и о том, как сэкономить на связи и созваниваться с родными, друзьями и коллегами, не меняя своего номера телефона.

Предлагаем ряд простых рекомендаций, как воспользоваться удобным роумингом от MegaCom.

Экономьте на исходящих

Благодаря услуге «Обратный вызов в роуминге» стоимость общения в заграничной поездке становится дешевле до 90 процентов. Специалисты отмечают, что такая экономия достигается за счет использования технологии USSD Сallback, которая позволяет абонентам MegaCom оплачивать исходящий вызов по цене входящего, что, несомненно, очень выгодно.

Входящие дешевле

Воспользуйтесь тарифной опцией «Экономный роуминг» и платите единую цену за входящие вызовы на самые популярные направления. К примеру, в Египет, Турцию и ряд других стран входящий вызов в роуминге обойдется всего в 5 сомов. Услуга действует на протяжении 7 дней за фиксированную плату в размере 200 сомов.

Связь на борту самолета

MegaCom позаботился также о доступности постоплатного и интернет-роуминга на борту крупнейших авиалиний. Сервис позволяет пользоваться мобильной связью во время перелетов, особенно на длительные расстояния, когда родственники переживают, как проходит полет, или срочные дела не требуют отлагательства.

Выгодный Интернет всегда под рукой

Сегодня MegaCom обеспечивает работу международного LTE-роуминга в 13 странах мира в сетях 15 операторов. И это количество надежных зарубежных партнеров только увеличивается. Чтобы экономить в роуминге еще больше, воспользуйтесь специальными интернет-пакетами. И загружайте фотографии, смотрите видео, ведите прямые трансляции, слушайте музыку и будьте в курсе того, что творится в мире, где бы вы ни находились!

Предоплатный роуминг

Предоплатный вид роуминга доступен всем абонентам MegaCom и удобен тем, что перед поездкой за границу не нужно посещать сервисные центры компании для заключения соглашения. Достаточно набрать USSD-команду или отправить SMS для подключения услуги «Предоплатный роуминг» и пополнить счет на любую сумму более 200 сомов.

MegaCom предлагает широкий выбор нужных опций и услуг в зависимости от направления и приоритетов каждого абонента. Выбрать подходящий вариант вы можете на сайте компании megacom.kg.