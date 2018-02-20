Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет?

Число супермаркетов в столице растет с каждым годом. Но кыргызстанцы по-прежнему продолжают закупать продукты на базарах. Главный аргумент — на базаре дешевле. Мы провели собственное исследование и выяснили, что выгода на самом деле весьма призрачная. А во многих случаях ее и вовсе нет.

Где выгоднее?

На базарах всегда можно не только совершить выгодную покупку, но и поторговаться, уговорить продавца отдать товар подешевле. Но даже такая скидка может в итоге оказаться бесполезной. Покупатель на базаре частенько остается в проигрыше, ведь здесь его легко могут обвесить.

В супермаркете все проще. Даже если вас и обвесят, то проиграет от этого, скорее, сам супермаркет, чем покупатель. Во-первых, покупку всегда можно вернуть, предоставив чек. На базаре вряд ли кто-то будет с вами разговаривать через пару часов после покупки. Во-вторых, большому магазину проблемы нужны меньше всего.

Плохая слава в соцсетях может запросто «отвадить» клиентов. Гипермаркетов в городе много. Выбор у клиента есть всегда. Куда проще работать честно.

Некоторые люди живут по устоявшемуся стереотипу: все свежее и натуральное можно купить лишь на рынке. Но это утверждение правдиво только на небольшой процент. Про то, как продавцы на рынках умеют продать залежавшийся товар, уже давно ходят легенды.

Может ли попасться просроченный товар в супермаркете? Да, случается. Но давайте честно, как часто вы видите в соцсетях сообщения о том, что купили что-то плохое на базаре. Редко, вернее, почти никогда. Почему? Все просто. Жаловаться просто бесполезно. Деньги не вернуть, а нервы жалко. С большим маркетом все иначе. Здесь конфликты стараются решать в пользу покупателей. Причины все те же: большой магазин просто обязан соблюдать все законы, да и клиентов терять не хочется.

Где дешевле?

Мы все как-то привыкли, что все самое дешевое можно купить только на базаре. А супермаркеты — это для богатых, которым денег деть некуда. На самом деле сейчас все в точности до наоборот. Проверено на себе. Цены в супермаркетах в разы ниже, чем на базаре.

Не верите? А давайте сравним! Мы сходили на базар и ближайший к дому супермаркет и сравнили цены на основные продукты питания: мясо, муку, растительное масло, сахар, макароны и гречку. Смотрите, что у нас в итоге получилось.

Не забывайте, что в гипермаркетах, как правило, просто огромный выбор товаров одного вида. Так что и выбрать гораздо из всего изобилия. А когда разница в цене за килограмм доходит до 10 сомов в пользу гипермаркета, думаю, выбор очевиден.

Как сэкономить еще больше?

Я сама уже несколько лет покупаю продукты только в гипермаркетах. На базаре меня можно увидеть разве что летом, когда идет консервация. Ну не купишь в маркете ведро клубники или малины. Но, думаю, что скоро и такой товар будет.

Кроме ценового фактора, для работающего человека большим плюсом в пользу гипермаркета говорит еще и тот факт, что работают они допоздна. Даже если запланировал покупку продуктов на выходные, не нужно вскакивать с утра пораньше и бежать в магазин, чтобы купить все самое свежее. Свежий и по одной цене набор продуктов можно купить в любое время.

Для тех, кто еще сомневается, идти на базар или в гипермаркет, у меня есть пара советов из личного опыта. В таких магазинах можно сэкономить не только на разнице цен.

В каждом супермаркете есть так называемая аллея скидок. Обратите на нее внимание.

Как правило, выбор там достаточно неплохой — те же сахар, масло, моющие средства, носки, посуда, чай. И цены снижены в 2-3 раза. И те же самые продавцы с базаров или небольших магазинчиков возле многоэтажных домов прекрасно об этом знают. Много раз была свидетелем того, как они просто подряд «сметают» практически весь товар, который есть на аллее скидок. А вы говорите, что на базаре дешевле.

В гипермаркете всегда много выгодных предложений. При этом в них всегда действуют программы лояльности. Все просто: берешь бесплатно накопительную бонусную карту и экономишь еще больше. С помощью карты можно участвовать в разных розыгрышах и получать дополнительные скидки на товары для держателей карт. А еще при крупных покупках владельцам карт дарят купоны и скидки в различных брендовых магазинах. Программа лояльности позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за покупки.

Впереди праздники! Сэкономьте на подарках!

Уже скоро праздники — 23 Февраля, 8 Марта. Нужно придумать, как накрыть стол, и не забыть о подарках. Хотите совместить два пункта обязательной программы? Идите в гипермаркет. Там и продукты можно купить, и милые подарочки приобрести. Все уже готово, собрано и заботливо упаковано.

И еще один бонус. Не обязательно все время ездить в магазин, чтобы знать, когда тот или иной товар будет дешевле. Гораздо проще скачать фирменную газету супермаркета и смело отправляться за покупками. Не верите? Убедитесь сами! Скачать газету можно здесь или здесь.