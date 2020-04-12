В гипермаркете Бишкека покупателя скрутили сотрудники администрации

В Бишкеке в одном из гипермаркетов сотрудники администрации магазина скрутили покупателя. Видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Влад Сикорский.

По его словам, это произошло сегодня примерно в 16.05 в 7-м микрорайоне по Южной магистрали. Мужчину скрутили несколько человек, он выкрикивает, что его задерживают из-за 30 сомов.

В пресс-службе комендатуры 24.kg сказали, что выясняют обстоятельства инцидента. Подробную информацию предоставят через некоторое время.

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