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Агент 024

В гипермаркете Бишкека покупателя скрутили сотрудники администрации

В Бишкеке в одном из гипермаркетов сотрудники администрации магазина скрутили покупателя. Видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Влад Сикорский.

По его словам, это произошло сегодня примерно в 16.05 в 7-м микрорайоне по Южной магистрали. Мужчину скрутили несколько человек, он выкрикивает, что его задерживают из-за 30 сомов.

В пресс-службе комендатуры 24.kg сказали, что выясняют обстоятельства инцидента. Подробную информацию предоставят через некоторое время.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149909/
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