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Общество

В гипермаркете Бишкека скрутили покупателя. Версия администрации магазина

Клиент гипермаркета, которого скрутили представители частной охранной службы, забыл заплатить за ароматизатор для автомобиля. Об этом 24.kg сообщили в администрации магазина.

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По ее данным, мужчина отказался оплачивать стоимость товара по непонятной причине. «Покупатель стал вести себя крайне агрессивно и ударил одного из сотрудников охранного агентства. Старший смены был вынужден вызвать для решения ситуации представителей правоохранительных органов. На опубликованном видео как раз запечатлен момент оказания сопротивления представителям милиции. В настоящий момент составлен протокол, взяты объяснительные с представителей охранного агентства. Мужчину доставили в отделение милиции, и дальнейшие разбирательства в правовом поле проведут правоохранительные органы», — отметили в администрации.

Напомним, пользователь Facebook Влад Сикорский опубликовал видео, как в одном из гипермаркетов Бишкека сотрудники администрации магазина скрутили покупателя. Позже в пресс-службе комендатуры столицы проинформировали, что из гипермаркета в 7-м микрорайоне поступило сообщение о краже.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149917/
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