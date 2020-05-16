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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

С зараженным COVID-19 работником гипермаркета Бишкека контактировали 48 человек

С сотрудником гипермаркета столицы, у которого диагностировали коронавирус, контактировали 48 человек. Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

Она призвала горожан воздержаться от посещения многолюдных мест и выходить из дома только по острой необходимости.

По словам вице-мэра, в Бишкеке еще сохраняется угроза роста числа зараженных COVID-19. Число зараженных по городу — 305 человек и 648 контактных лиц.

В Кырызстане на сегодня зарегистрировано 1 тысяча 117 случаев заражения коронавирусом.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152961/
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