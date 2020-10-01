В одном из гипермаркетов Бишкека не разрешают покупать несколько бутылок масла

В гипермаркете «Фрунзе» в 11-м микрорайоне в Бишкеке не разрешают покупать несколько бутылок растительного масла. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Фото Facebook. Ограничения на покупку растительного масла

«Что происходит с растительным маслом», «Снова начинает повторяться мартовская ситуация с нехваткой продуктов?» — задаются вопросами бишкекчане.

В гипермаркете «Фрунзе» 24.kg сказали, что в этом магазине ограничения действительно действуют. «Это потому, что поставщики так доставляют товар. Масла растительного не хватает, поэтому введены жесткие ограничения», — проинформировали редакцию.

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