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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты

В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы гипермаркеты «Глобус» и «Фрунзе». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, инспекторы выявили ряд нарушений: не организованы входные фильтры, отсутствовали дезинфекционные коврики, не измерялась температура и руки не обрабатывались антисептиком. Более того, большинство покупателей находились в торговых залах без масок, этим пренебрегали и отдельные кассиры.

Санитарные врачи ЦГСЭН составили административные протоколы в отношении руководства маркетов «Глобус» и «Фрунзе» с наложением штрафа второй категории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166391/
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