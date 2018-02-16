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Бизнес

MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Подписывайтесь на официальные аккаунты MegaCom в социальных сетях и будьте в курсе последних событий: читайте новые статусы, смотрите публикации, фотографии, видео, участвуйте в конкурсах и получайте ценные призы. На сегодняшний день почти 155 тысяч подписчиков компании выбирают эти социальные платформы в качестве удобного источника интересной и полезной информации.

https://www.instagram.com/megacomkg/ — Узнавайте первыми о важных моментах из жизни команды MegaCom, о наших конкурсах и акциях, а также смотрите прямые трансляции различных мероприятий.

https://vk.com/megacomkyrgyzstan/ — Совместите приятное с полезным: получайте информацию о мобильной связи и узнавайте интересные факты.

https://www.facebook.com/megacomkg/ — Читайте новости о последних разработках и деятельности компании, узнавайте информацию о новинках, участвуйте в интерактивных опросах и конкурсах с ценными подарками.

https://www.facebook.com/mega.ville.7/ — Онлайн-консультации для наших абонентов и обсуждение всех событий. Получите ответы на все ваши вопросы, возникающие во время пользования мобильной связью, а также узнайте всю информацию об услугах, тарифах и специальных сервисах.

https://www.ok.ru/megacom/ — Подписывайтесь на официальный аккаунт и будьте в курсе всех важных новостей компании, узнавайте полезные лайфхаки, принимайте участие в конкурсах и получайте ценные призы.

https://twitter.com/megacomkg/ — Здесь самые свежие новости из мира высоких технологий и жизни компании, информация о конкурсах и акциях.

https://www.youtube.com/user/megacom20/ — Смотрите обзоры, интересные видеоролики и фильмы о деятельности MegaCom, сотрудниках компании, выгодных тарифах, удобных услугах, специальных опциях и последних изобретениях из мира высоких технологий.
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