Компания MegaCom предлагает всем любителям спорта воспользоваться услугой Mega iTV и получить доступ к прямым трансляциям XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Дома, на работе, в «пробках», в кафе — в любом месте благодаря уникальному сервису зрители могут посмотреть все соревнования Олимпиады и церемонии награждения. В пакетах Mega iTV Light и «Базовый» игры транслируют по телеканалам «КТРК Спорт», НТС и «НТС Спорт».

У каждого пакета свои преимущества:

▶️ Light — 40 рейтинговых телеканалов за 3 сома в день, команда активации — *710*2#.

▶️ «Базовый» — 70 цифровых телеканалов за 5 сомов в день, команда активации — *710*1#. При первом подключении пакета предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра.

Интернет-трафик для просмотра телевидения предоставляется бесплатно. Приложение доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore.

Подробную видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на страничке компании в Facebook. Также вся информация о сервисе доступна и на официальном сайте.

С Mega iTV следите за успехами спортсменов с экрана своего смартфона.