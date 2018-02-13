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Бизнес

Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных

Компания MegaCom поздравляет всех кыргызстанцев с самым романтичным праздником — Днем святого Валентина и предлагает на выбор универсальные варианты для подарка на 14 февраля, которые обязательно придутся по душе вашим любимым.

  • Подключите тарифную опцию «Счастливый номер» и признавайтесь в своих чувствах своей второй половинке без оглядки на время! В «счастливый» список можно добавить любой номер, который обслуживается в сети MegaCom, и за фиксированную абонентскую плату общаться с близкими больше.
  • Чтобы любимые были всегда на связи, сделайте приятный и нужный сюрприз своему избраннику или избраннице в виде выгодных пакетов «День-Ночь». При отправке интернет-пакетов «День-Ночь» ваш близкий человек получит тройной подарок: дневной пакет, безлимитный ночной пакет плюс бонус в размере дневного трафика при подключении к 4G от MegaCom.
  • Получив в качестве подарка интернет-опции серии Unlim 24, ваш любимый человек станет обладателем Интернета в неограниченном объеме на 24 часа.
  • Оригинальное признание в любви можно снять на камеру своего смартфона и отправить адресату в WhatsApp, Telegram или опубликовать в социальных сетях. А с помощью выгодных тарифов и услуг много денег на это не потребуется.
  • Если вы находитесь за границей, вдалеке от своей второй половинки, воспользуйтесь приложением MegaChat. Где бы вы ни были, любимый человек может связаться с вами с помощью виртуального номера по «домашним» тарифам. Помимо звонков, в новом мессенджере от MegaCom можно обмениваться сообщениями в чатах, отправлять фото, видео и другие файлы, а также выражать свои эмоции с помощью уникальных стикеров.
  • Подберите друг другу похожие красивые номера, ведь парный подарок — это очень символично, и он всегда будет напоминать о том, что вы одно целое. Приобретите номера категории «Золото» или «Серебро», отличающиеся всего на одну цифру.
  • Участвуйте в конкурсе от MegaCom, который стартовал ко Дню святого Валентина на официальной странице компании в Facebook, и получайте подарки! Следите и не пропустите!

Обратитесь в любой из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов, где специалисты компании помогут вам подобрать идеальный подарок.
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