MegaCom активно совершенствует качество сети

Ведущий мобильный оператор продолжает плановое развитие сети на всей территории страны. В январе техническими специалистами компании были проведены масштабные мероприятия по расширению зоны действия и улучшению качества связи.

В эксплуатацию вводятся новые базовые станции, которые позволяют существенно увеличивать производительность сети по всему Кыргызстану.

Так, связь стандарта 3G от отечественного оператора появилась в следующих селах: Туйте, Ынтымак (Таласскай область), Ак-Джар, Большевик, Семиз-Бель, Шамши, Арсы, Бугучу, Кек-Джар, Кум-Дебе, Чекилдек, Терек-Суу, Ача-Каинды, Баш-Каинды, Орток (Нарынская область).

С повсеместным строительством новых базовых станций компанией был осуществлен целый ряд технических работ по увеличению пропускной способности уже имеющихся станций. Сеть 3G была улучшена в городе Нарыне и в следующих 45 населенных пунктах:

в Нарынской области — села Ат-Баши, Кара-Суу, Тендик, Телек, Казыбек, Кара-Булун, Кызыл-Туу, Джаны-Джол, Кара-Тоо, Кочкорка, Ак-Джар, Ак-Талаа (им.Калинина), Джаны-Кюч, Учкун, Ара-Кель, Чолпон, Эпкин, Джалгыз-Терек, Джан-Булак, Эмгек-Талаа, Ак-Кыя, Орто-Саз, Озгерюш, Ак-Моюн, Ак-Муз, Дыйкан, Талды-Суу, Куланак, Туз, Бирдик, Большевик, Первомайское, Кара-Кюнгей, Кадыралы (Тилектеш), имени Куйбышева, Мин-Булак и пгт.Достук;

в Джалал-Абадской области — села Кызыл-Джылдыз, Казарман, Чет-Булак.

На сегодняшний день на территории уверенного приема сети MegaCom проживают более 99 процентов населения страны. Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн с помощью Интерактивной карты покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.