MegaCom: как бесплатно пополнить баланс

Сегодня для абонентов MegaCom доступны различные способы пополнения баланса мобильного телефона без комиссии. Рекомендуем ознакомиться с вариантами и выбрать наиболее удобное для себя предложение.
- Центры продаж и обслуживания, фирменные салоны MegaCom действуют на всей территории республики, включая самые отдаленные населенные пункты. Здесь абоненты могут пополнить счет своего телефона абсолютно бесплатно. Узнать адреса сервисных центров можно на сайте компании.
- Мгновенное зачисление на счет абонента производится без комиссии посредством платежных терминалов MegaCom, которые оформлены в корпоративные цвета компании и доступны в общественных местах, магазинах, торговых центрах, на остановках транспорта.
- Легко и быстро произвести зачисление средств на баланс можно и при помощи уникальной услуги MegaPay от MegaCom. Теперь пополнить баланс телефона, а также оплатить различные услуги можно в любом месте и в любое время за считанные секунды. Установите на свой телефон бесплатное приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав его из Google PlayMarket или AppStore.
- Удобный способ пополнения баланса, который можно использовать не только в Кыргызстане, но и в любой другой стране, это банковский перевод. Зачислить деньги на свой лицевой счет можно через коммерческий банк страны нахождения, принимающий платежи от физических лиц. Подробнее — на megacom.kg.
- Картой авансовых платежей можно перечислить средства как на свой номер, так и на баланс любого другого абонента. Личный счет пополняется отправкой бесплатного SMS-сообщения с указанием PIN-кода приобретенной карты на короткий номер 555. Для зачисления средств другому абоненту в тексте SMS-сообщения после PIN-кода карты через пробел необходимо указать номер, баланс которого пополняется: 996ХХХхххххх, где ХХХ — код сети, хххххх — номер абонента.
- Услуга «Мобильный перевод» позволяет абонентам предоплатной формы обслуживания перевести денежные средства со своего баланса на счет любого абонента MegaCom, набрав команду *550#1#055Ххххххх#сумма перевода#вызов. Минимальная сумма перевода в сутки составляет 30 сомов, максимальная — 800 сомов (при условии, что на балансе отправителя останется не менее 100 сомов).
- Воспользуйтесь услугами мобильных промоутеров MegaCom, которых легко узнать по фирменной одежде. Они помогут пополнить баланс без взимания дополнительных средств.
Подробнее узнать о способах пополнения баланса, услугах и тарифах компании можно на сайте компании www.megacom.kg и обратившись в службу поддержки клиентов MegaCom: *500.