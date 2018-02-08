MegaCom: как бесплатно пополнить баланс

Сегодня для абонентов MegaCom доступны различные способы пополнения баланса мобильного телефона без комиссии. Рекомендуем ознакомиться с вариантами и выбрать наиболее удобное для себя предложение.

Центры продаж и обслуживания , фирменные салоны MegaCom действуют на всей территории республики, включая самые отдаленные населенные пункты. Здесь абоненты могут пополнить счет своего телефона абсолютно бесплатно. Узнать адреса сервисных центров можно на сайте компании.

, фирменные салоны MegaCom действуют на всей территории республики, включая самые отдаленные населенные пункты. Здесь абоненты могут пополнить счет своего телефона абсолютно бесплатно. Узнать адреса сервисных центров можно на сайте компании. Мгновенное зачисление на счет абонента производится без комиссии посредством платежных терминалов MegaCom, которые оформлены в корпоративные цвета компании и доступны в общественных местах, магазинах, торговых центрах, на остановках транспорта.

MegaCom, которые оформлены в корпоративные цвета компании и доступны в общественных местах, магазинах, торговых центрах, на остановках транспорта. Легко и быстро произвести зачисление средств на баланс можно и при помощи уникальной услуги MegaPay от MegaCom. Теперь пополнить баланс телефона, а также оплатить различные услуги можно в любом месте и в любое время за считанные секунды. Установите на свой телефон бесплатное приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав его из Google PlayMarket или AppStore.

от MegaCom. Теперь пополнить баланс телефона, а также оплатить различные услуги можно в любом месте и в любое время за считанные секунды. Установите на свой телефон бесплатное приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав его из Google PlayMarket или AppStore. Удобный способ пополнения баланса, который можно использовать не только в Кыргызстане, но и в любой другой стране, это банковский перевод . Зачислить деньги на свой лицевой счет можно через коммерческий банк страны нахождения, принимающий платежи от физических лиц. Подробнее — на megacom.kg.

. Зачислить деньги на свой лицевой счет можно через коммерческий банк страны нахождения, принимающий платежи от физических лиц. Подробнее — на megacom.kg. Картой авансовых платежей можно перечислить средства как на свой номер, так и на баланс любого другого абонента. Личный счет пополняется отправкой бесплатного SMS-сообщения с указанием PIN-кода приобретенной карты на короткий номер 555. Для зачисления средств другому абоненту в тексте SMS-сообщения после PIN-кода карты через пробел необходимо указать номер, баланс которого пополняется: 996ХХХхххххх, где ХХХ — код сети, хххххх — номер абонента.

можно перечислить средства как на свой номер, так и на баланс любого другого абонента. Личный счет пополняется отправкой бесплатного SMS-сообщения с указанием PIN-кода приобретенной карты на короткий номер 555. Для зачисления средств другому абоненту в тексте SMS-сообщения после PIN-кода карты через пробел необходимо указать номер, баланс которого пополняется: 996ХХХхххххх, где ХХХ — код сети, хххххх — номер абонента. Услуга «Мобильный перевод» позволяет абонентам предоплатной формы обслуживания перевести денежные средства со своего баланса на счет любого абонента MegaCom, набрав команду *550#1#055Ххххххх#сумма перевода#вызов. Минимальная сумма перевода в сутки составляет 30 сомов, максимальная — 800 сомов (при условии, что на балансе отправителя останется не менее 100 сомов).

позволяет абонентам предоплатной формы обслуживания перевести денежные средства со своего баланса на счет любого абонента MegaCom, набрав команду *550#1#055Ххххххх#сумма перевода#вызов. Минимальная сумма перевода в сутки составляет 30 сомов, максимальная — 800 сомов (при условии, что на балансе отправителя останется не менее 100 сомов). Воспользуйтесь услугами мобильных промоутеров MegaCom, которых легко узнать по фирменной одежде. Они помогут пополнить баланс без взимания дополнительных средств.

Подробнее узнать о способах пополнения баланса, услугах и тарифах компании можно на сайте компании www.megacom.kg и обратившись в службу поддержки клиентов MegaCom: *500.